Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda heyecan devam ediyor. Krosnadar - PAOK ile karşı karşıya gelirken, Slavia Prag sahasında Midtjylland'ı konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de M. Tel Aviv ile Salzburg arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN PLAY-OFF MAÇLARI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

22:00 Krasnodar - PAOK beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

22:00 Slavia Prag - Midtjylland beIN Spoers Max 1'de canlı yayınlanacak.

22:00 M. Tel Aviv - Salzburg beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.



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