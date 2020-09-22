22 Eylül 2020, Salı
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22:00 Krasnodar - PAOK beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün Play-off maçları! Hangi maç saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kritik 3 karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Krosnadar - PAOK, Slavia Prag - Midtjylland ve M. Tel Aviv - Salzburg maçları oynanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turunda hangi maç saat kaçta? Hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda heyecan devam ediyor. Krosnadar - PAOK ile karşı karşıya gelirken, Slavia Prag sahasında Midtjylland'ı konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de M. Tel Aviv ile Salzburg arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN PLAY-OFF MAÇLARI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
22:00 Krasnodar - PAOK beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
22:00 Slavia Prag - Midtjylland beIN Spoers Max 1'de canlı yayınlanacak.
22:00 M. Tel Aviv - Salzburg beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
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