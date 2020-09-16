İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları! Hangi maç? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle izleyeceği 5 kritik mücadele oynanacak. Birçok kişi maçların oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal hakkında araştırma yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda heyecan devam ediyor. Omonia -Kızılyıldız ile karşı karşıya gelirken, Qarabağ sahasında Molde'yi konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de Ferencvaros ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak. İsrail temsilcisi M. Tel Aviv, Dinamo Brest'i ağırlayacak. Midtjylland - Young Boys maçı ile gece tamamlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU'NDA GECENİN MAÇLARI

18:00 Omonia -Kızılyıldız (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

20:00 Qarabağ - Molde (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

20:00 Ferencvaros - Dinamo Zagreb (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

20:00 M. Tel Aviv - Dinamo Brest (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

21:30 Midtjylland - Young Boys (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

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