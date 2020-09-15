15 Eylül 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları! Hangi maç? Hangi kanalda?

İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle izleyeceği 3 kritik mücadele oynanacak. Birçok kişi maçların oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal hakkında araştırma yapıyor. Özellikle Beşiktaş'ı eleyerek bir üst tura adını yazdıran PAOK ile dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran 'nın maçı merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda heyecan devam ediyor. PAOK- ile karşı karşıya gelirken, sahasında 'ı konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de Gent ile arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20:00 Dynamo Kiev - AZ Alkmaar (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)
21:00 PAOK - Benfica (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)
21:30 Gent - Rapid Wien (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler belirlendi! İşte sezonun kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler belirlendi! İşte sezonun kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör