23 Ağustos 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PSG-B.Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Corona virüsü pandemisi nedeniyle format değişikliği yapılan 'nde kupa sahibini buluyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde Saint-Germain () ile kozlarını paylaşacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Fransız temsilcisi, ilk finalinde kupaya uzanmak istiyor. 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te olmak üzere toplam 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Alman ekibi ise kupayı 6. kez kazanmak için sahaya çıkacak. Dev karşılaşmayı heyecanla bekleyen futbolseverler ise "PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Paris Saint-Germain-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca PSG-Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Avrupa'nın 1 numaralı kupası sahibini buluyor... 'da oynanması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen 'nde Saint-Germain ile , Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak dev finalde kozlarını paylaşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Bayern Münih, Kızılyıldız, Tottenham ve ile mücadele ettiği B Grubu'ndan 18 puanla lider çıkmış, son 16'da , çeyrek finalde , yarı finalde ise 'u eleyerek finale yükselmişti.

Paris Saint-Germain ise temsilcimiz Galatasaray ile birlikte ve 'ün de yer aldığı A Grubu'nda topladığı 16 puanla grubu zirvede tamamlamıştı. Fransız ekibi, son 16'da , çeyrek finalde Atalanta, yarı finalde ise RB Leipzig'i geçerek finale uzanmıştı.

PSG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ile Bayern Münih arasında Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ile beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

PSG-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

PSG'de Gueye, Kurzawa ve kaleci Navas'ın durumları şüpheli.

Bayern'de ise Boateng ve Pavard'ın oynayıp oynamayacakları net değil.

PSG: Rico; Kehrer, , Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; , , Mbappe

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perisic, Müller, Gnabry; Lewandowski

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