23 Ağustos 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG-Bayern Münih l CANLI

PSG-Bayern Münih l CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

Corona virüsü pandemisi nedeniyle format değişikliği yapılan 'nde kupa sahibini buluyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde Saint-Germain () ile kozlarını paylaşıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Fransız temsilcisi, ilk finalinde kupaya uzanmak istiyor. 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te olmak üzere toplam 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Alman ekibi ise kupayı 6. kez kazanmak için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Avrupa'nın 1 numaralı kupası sahibini buluyor... 'da oynanması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen 'nde Saint-Germain ile , Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan dev finalde kozlarını paylaşıyot. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.


11'LER

PSG: Navas, Kehrer, , Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Mbappe, ,

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

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