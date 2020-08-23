Corona virüsü pandemisi nedeniyle format değişikliği yapılan Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Fransız temsilcisi, ilk finalinde kupaya uzanmak istiyor. 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te olmak üzere toplam 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Alman ekibi ise kupayı 6. kez kazanmak için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Avrupa'nın 1 numaralı kupası sahibini buluyor... İstanbul'da oynanması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan dev finalde kozlarını paylaşıyot. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Mbappe, Di Maria, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

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