19 Ağustos 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Lyon-Bayern Münih | CANLI

O. Lyon-Bayern Münih | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

finalinde 'in rakibi belli oluyor. O. ile yarı finalde karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

'nde finalin adı bu akşam belli oluyor. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen 'in rakibi olmak için ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.

LYON - BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LER

O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.


LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı. Dev mücadele beIN Sports Haber (Şifresiz) ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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