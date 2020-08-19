UEFA Şampiyonlar Ligi: Lyon-Bayern Münih | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'in rakibi belli oluyor. O. Lyon ile Bayern Münih yarı finalde karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu akşam belli oluyor. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen Paris Saint Germain'in rakibi olmak için Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.
LYON - BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LER
O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi.
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.
LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lyon - Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı. Dev mücadele beIN Sports Haber (Şifresiz) ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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