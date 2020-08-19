UEFA Şampiyonlar Ligi: Lyon-Bayern Münih | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu akşam belli oluyor. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen Paris Saint Germain'in rakibi olmak için Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.

LYON - BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LER

O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.





LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı. Dev mücadele beIN Sports Haber (Şifresiz) ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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