18 Ağustos 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Devler liginde ilk finalist belli oluyor!
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Almanya Bundesliga ekiplerinden RB ile Fransa Ligi şampiyonu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Paris Saint Germain () maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig ve Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak dev maçı kazanan taraf finale yükselecek ve Bayern Münih-O. Lyon maçının galibiyle karşılaşacak. , çeyrek finalde 'i elerken. ise Atalanta engellerini aştı. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate bu maçta forma giyemeyecek. PSG'de Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giyemeyecek.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku

PSG: Rico; Kehrer, , Kimpembe, Bernat; , Marquinhos, Paredes, ; Mbappe, Icardi

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