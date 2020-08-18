RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile Fransa Ligi şampiyonu Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig ve Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak dev maçı kazanan taraf finale yükselecek ve Bayern Münih-O. Lyon maçının galibiyle karşılaşacak. Leipzig, çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. PSG ise Atalanta engellerini aştı. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate bu maçta forma giyemeyecek. PSG'de Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giyemeyecek.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku

PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Marquinhos, Paredes, Neymar; Mbappe, Icardi

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