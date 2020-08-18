UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile Fransa Ligi şampiyonu Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

RB Leipzig ve Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak dev maçı kazanan taraf finale yükselecek ve Bayern Münih-O. Lyon maçının galibiyle karşılaşacak. Leipzig, çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. PSG ise Atalanta engellerini aştı. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate bu maçta forma giyemeyecek. PSG'de Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giyemeyecek.

11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

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