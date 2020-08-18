18 Ağustos 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig - Paris Saint Germain l CANLI

Leipzig - PSG l CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Almanya Bundesliga ekiplerinden RB ile Fransa Ligi şampiyonu karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

RB ve , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak dev maçı kazanan taraf finale yükselecek ve Bayern Münih-O. maçının galibiyle karşılaşacak. Leipzig, çeyrek finalde 'i elerken. ise Atalanta engellerini aştı. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate bu maçta forma giyemeyecek. PSG'de Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giyemeyecek.


11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, , Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, , , Mbappe.

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