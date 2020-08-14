14 Ağustos 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona - Bayern Münih l CANLI

Barcelona - Bayern Münih l CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

UEFA maçında ile kozlarını paylaşıyor. Estadio da Luz'da oynanan kritik karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de.

UEFA mücadelesinde ile , Estadio da Luz'da karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede kazanan taraf yarı finale yükselecek. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi

Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski

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