RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Mücadele Estádio José Alvalade'de oynanacak. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesi Leipzig'de sakatlığı nedeniyle Konate karşılaşmada forma giyemeyecek. Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamayacak.
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; Schick
Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Savić, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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