13 Ağustos 2020, Perşembe

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RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

UEFA çeyrek finalinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA mücadelesinde RB ile karşılaşıyor. Mücadele Estádio José Alvalade'de oynanacak. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesi Leipzig'de sakatlığı nedeniyle Konate karşılaşmada forma giyemeyecek. Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamayacak.

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; Schick

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Savić, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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