13 Ağustos 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI

RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

UEFA çeyrek finalinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA mücadelesinde RB ile karşılaşıyor. Mücadele Estádio José Alvalade'de oynanıyor. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Leipzig'de Konate sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor. Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamıyor.

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa

RB Leipzig-Atletico Madrid maçı 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Devler Ligi'ne ilk yarı finalist belli oldu! Devler Ligi'ne ilk yarı finalist belli oldu!
Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı
Barcelona evinde zorlanmadı! Barcelona evinde zorlanmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör