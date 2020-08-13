RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Mücadele Estádio José Alvalade'de oynanıyor. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Leipzig'de Konate sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor. Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamıyor.
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen
Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa
RB Leipzig-Atletico Madrid maçı 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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