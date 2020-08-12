Atalanta - Paris Saint-Germain | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde sezonun flaş ekibi Atalanta ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile PSG karşılaşıyor. Mücadele Işık Stadyumu'nda oynanıyor. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı, PSG ise Borussia Dortmund'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giyemiyor. PSG'de ise Angel Di Maria sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.

ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar

ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Paris Saint Germain maçı 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.





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