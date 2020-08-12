12 Ağustos 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta - Paris Saint-Germain | CANLI

Atalanta - PSG | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

UEFA çeyrek final mücadelesinde sezonun flaş ekibi ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA çeyrek final mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Işık Stadyumu'nda oynanıyor. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı, PSG ise Borussia Dortmund'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giyemiyor. PSG'de ise sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.

ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar

ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - maçı 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.


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