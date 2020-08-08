UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona-Napoli | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşı karşıya geliyor. İtalya'daki ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Peki, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım kim olacak? Dev karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaşıyor. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanıyor. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.





Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Bayern Münih-Chelsea eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Barcelona'da cezalı Sergio Busquets, Arturo Vidal ile sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti oynayamıyor. Chelsea'de ise Kostas Manolas karşılaşmada yer alamıyor.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Napoli maçı saat 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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