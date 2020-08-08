08 Ağustos 2020, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona-Napoli | CANLI

Barcelona-Napoli | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

UEFA son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. İtalya'daki ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Peki, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım kim olacak? Dev karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele 'da seyircisiz olarak oynanıyor. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.


Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Barcelona'da cezalı Sergio Busquets, ile sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti oynayamıyor. Chelsea'de ise Kostas Manolas karşılaşmada yer alamıyor.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Napoli maçı saat 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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