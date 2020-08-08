08 Ağustos 2020, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Chelseakarşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Allianz Arena'da seyircisiz oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamayacak. Kingsley Coman'ın durumu ise şüpheli. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour karşılaşmada forma giyemeyecek.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Chelsea: Caballero, Rüdiger, Christensen, Zouma, James, Kovacic, Barkley, Emerson, Mount, Giroud, Hudson-Odoi

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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