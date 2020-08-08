UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelseakarşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşılaşıyor. Mücadele Allianz Arena'da seyircisiz oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Barcelona - Napoli eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamayacak. Kingsley Coman'ın durumu ise şüpheli. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour karşılaşmada forma giyemeyecek.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Chelsea: Caballero, Rüdiger, Christensen, Zouma, James, Kovacic, Barkley, Emerson, Mount, Giroud, Hudson-Odoi

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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