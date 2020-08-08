Bayern Münih-Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşılaşıyor. Mücadele Allianz Arena'da seyircisiz oynanıyor. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Barcelona - Napoli eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard ve Kingsley Coman'ın mücadelede yer alamadı. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour karşılaşmada forma giyemedi.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Chelsea maçı saat 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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