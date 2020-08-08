UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaşıyor. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Bayern Münih - Chelsea eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Barcelona'da cezalı Sergio Busquets, Arturo Vidal ile sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti oynayamayacak. Chelsea'de ise Kostas Manolas karşılaşmada yer alamayacak. Nikola Maksimovic'in durumu ise şüpheli.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, Rakitic, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann

Napoli: Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

BARCELONA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Napoli maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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