07 Ağustos 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Juventus-Olympik Lyon | CANLI

Juventus-O. Lyon | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmaya dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı , Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

JUVENTUS - LYON MAÇI 11'LERİ

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.


JUVENTUS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

- Lyon maçı saat 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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