07 Ağustos 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City-Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 'i rövanşta ağırlayacak. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı , 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio

MAÇLAR LİZBON'A TAŞINIYOR

Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

4 TAKIM ÇEYREK FİNALDE!

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu 'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, 'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.

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