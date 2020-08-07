Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanşta ağırlayacak. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı Sergio Ramos, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio
MAÇLAR LİZBON'A TAŞINIYOR
Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
4 TAKIM ÇEYREK FİNALDE!
Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.
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