07 Ağustos 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus - Lyon maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı , Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

'ta De Sciglio ve Douglas Costa sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Paulo Dybala'nın durumu maç saatinde belli olacak. Lyon'da ise Youssouf Kone ve Kenny Tete'nin durumu henüz belli değil.

JUVENTUS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Lyon maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembele

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