Paris-Saint Germain (PSG)-Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlar geçidi! Neymar, Mbappe, İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip Fransa Ligi temsilcisi Paris-Saint Germain, Sancho, Haland gibi son dönemin en formda genç yıldızlarını bünyesinde barındıran Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Nefes kesen maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan dünya devi Paris-Saint Germain, deplasmanda aldığı 2-1'lik yenilgiye rağmen tur atlamak için sahaya çıkacak. Deplasman golü avantajını değerlendirmek isteyen Fransız ekip Kylian Mbappe'den yoksun olacak. Futbolseverlerin gözü ilk maçta muhteşem bir performans sergileyen Haland'ın üzerinde olacak. Ayrıca PSG-Dortmud maçı koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

KYLIAN MBAPPE KORONAVİRÜS'E YAKALANDI MI? TEST SONUCU AÇIKLANDI MI?

Dünyaca ünlü genç yıldız Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı şikayetleri nedeniyle tam 3 gündür antrenmanlara çıkmadı. Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle tetkikler yapıldı. Mbappe'nin test sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.

PARIS-SAINT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmada! 2-1'in rövanşında tekrar karşılaşacak olan PSG ile B. Dortmund bugün saat 23:00'da oynayacak.

PARIS-SAINT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem mücadele! Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den maçı canlı izleyebilir.

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