Neymar'dan Haaland'a gönderme!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan PSG'de ilk golü atan Brezilyalı yıldız Neymar, gol sevincini Erling Haaland'ı taklit ederek kutladı ve genç golcüye gönderme yaptı.

Paris Saint Germain ile Borussia Dortmund arasında yapılan ve koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına Neymar damgasını vurdu.

Brezilyalı yıldız, 28.dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirirken, ibreyi de takımı lehine çevirdi.

Devler Ligi'ndeki 35. golüne imza atan Neymar, fileleri havalandırdıktan sonra Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın ilk maçta yaptığı gol sevincini taklit etti ve Norveçli forvete göndermede bulundu.





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