11 Mart 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 11.03.2020

UEFA ’nde muhteşem gece! Son şampiyon evinde İspanya devi ’i ağırlıyor. Son dönemlerde istemediği sonuçlar alan Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanya LA Liga ekibi Atletico Madrid’i elemek için mücadele edecek. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçın ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA bu gece muhteşem 2 maça sahne olacak. O iki maçtan en dikkat çekeni - arasında oynanacak. 'un yönetimindeki Liverpool, ilk maçında 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i eleyebilmek için mücadele edecek. 'nin ekibi Atletico Madrid ise skor avantajını korumak için sahaya çıkacak.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, sahasında İspanya devi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 23:00'da yayınlanacak.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool, Atletico Madridle kader maçına çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 2'den maçı takip edebilirler

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi, Koke, Thomas Partey, Saul, Correa, Joao Felix, Morata

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