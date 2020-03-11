Liverpool - Atletico Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son şampiyon Liverpool, evinde İspanya devi Atletico Madrid’i ağırlıyor. Son dönemlerde istemediği sonuçlar alan Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’i elemek için mücadele ediyor. Liverpool - Atletico Madrid maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Jurgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, ilk maçında 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i eleyebilmek için mücadele ediyor. Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ise skor avantajını korumak için sahaya çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, sahasında İspanya devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşma TSİ 23:00'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.





İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix

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