Liverpool - Atletico Madrid | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son şampiyon Liverpool, evinde İspanya devi Atletico Madrid’i ağırlıyor. Son dönemlerde istemediği sonuçlar alan Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’i elemek için mücadele ediyor. Liverpool - Atletico Madrid maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.
Jurgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, ilk maçında 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i eleyebilmek için mücadele ediyor. Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ise skor avantajını korumak için sahaya çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, sahasında İspanya devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşma TSİ 23:00'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...