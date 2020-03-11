11 Mart 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool - Atletico Madrid | CANLI

Liverpool - Atletico Madrid | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

UEFA son 16 turunda son şampiyon , evinde İspanya devi ’i ağırlıyor. Son dönemlerde istemediği sonuçlar alan Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’i elemek için mücadele ediyor. Liverpool - Atletico Madrid maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

'un yönetimindeki , ilk maçında 1-0 yenildiği 'i eleyebilmek için mücadele ediyor. 'nin ekibi Atletico Madrid ise skor avantajını korumak için sahaya çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden son UEFA şampiyonu Liverpool, sahasında İspanya devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşma TSİ 23:00'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.


İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix

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