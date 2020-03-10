Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda coşkusu devam ediyor. İspanya’nın köklü ekiplerinden Valencia ile İtalya’nin son 2 sezona damga vuran takımı Atalanta karşı karşıya geliyor. İlk maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kazanan İtalyan ekibi Atalanta zorlu Valencia deplasmanında avantajlı skoru korumak ve çeyrek finale adım atmak istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gözler şimdi rövanş mücadelesine çevrildi. Sporseverler de bu zorlu karşılaşmanın heyecanına ortak olmak için karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, Valencia-Atalanta mücadelesi saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın köklü takımı Valencia UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. İspanyol ekibinin elindeki tek kozu deplasman golü avantajı… İspanyollar kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile karşılaşacak ve çeyrek final yolunda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Atalanta ise son 2 sezondur oldukça formda bir takım. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi vizesini alan Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en flaş ekiplerinden biri oldu. Valencia karşısında aldıkları 4-1 gibi farklı skorun avantajıyla sahaya çıkacaklar.

VALENCİA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya, muhteşem bir maça ev sahipliği yapacak. Valencia-Atalanta maçını canlı izlemek isteyenler TSİ 23:00'da televizyon başına geçebilirler. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Atalanta, bu sezon sergilediği performansla başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia ise 4-1 biten maçın rövanşında sezonun en flaş ekiplerinden Atalanta'yı elemenin planlarını yapıyor.

VALENCİA-ATALANTA MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia kendi evinde İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Atalanta'yı ağırlayacak. Karşılaşma Mestalla stadında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.

VALENCİA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes

Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata

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