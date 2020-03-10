RB Liepzig-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa arenasında dev karşılaşma! Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kendi sahasında Jose Mourinho’nun Tottenham’ını ağırlayacak. Leipzig-Tottenham maçını canlı izlemek için saat kaçta, hangi kanalı açmak gerekiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, sahasında geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. İlk maçta Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenerek büyük bir avantaj elde eden RB Leipzig, kendi sahasında avantajlı bir sonuç elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmenin peşinde. Tottenham, tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetiminde dezavantajlı skoru avantaja çevirerek çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüm dünyanın gözü bu akşam oynanacak RB Leipzig-Tottenham mücadelesinde olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan RB Leipzig-Tottenham mücadelesi TSİ 23:00'da başlayacak.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Karşılaşma Red Bull Arena'da oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Dier, Aurier, Vertonghen, Ndombele, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura

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