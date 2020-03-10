RB Leipzig - Tottenham | CANLI

Avrupa arenasında dev karşılaşma! Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kendi sahasında Jose Mourinho’nun Tottenham’ını ağırlıyor. Alman ekibi, ilk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etmişti. RB Leipzig - Tottenham maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca RB Leipzig - Tottenham maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, sahasında geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. İlk maçta Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenerek büyük bir avantaj elde eden RB Leipzig, kendi sahasında avantajlı bir sonuç elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmenin peşinde. Tottenham, tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetiminde dezavantajlı skoru avantaja çevirerek çeyrek finale çıkmak için mücadele ediyor.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelen RB Leipzig-Tottenham arasındaki mücadele TSİ 23:00'te başladı.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. Karşılaşma Red Bull Arena'da oynanıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.





İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga, Lo Celso, Winks, Aurier, Sessegnon, Moura, Lamela, Alli

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