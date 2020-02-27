27 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Gent 1-1 Roma | MAÇ SONUCU

Gent'i eleyen Roma son 16'ya kaldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

son 32 turunda , 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibin golü 'den gelirken, konuk takımın golünü kaydetti.

son 32 turu rövanş maçında ile , Ghelamco Arena'da kozlarını paylaştı. Milli futbolcular ve 'in formasını giydiği İtalyan ekibi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. temsilcisinin golü 25. dakikada 'den gelirken, Roma'nın golünü 29. dakikada kaydetti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, Gent karşılaşmasında süre almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

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