Real Madrid - Manchester City | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor... İspanyol devi Real Madrid evinde, İngiliz devi Manchester City ile karşılaşıyor. Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda 2. olarak son 16'ya yükselmiş ve C Grubu lideri Manchester City ile eşleşmişti. Real Madrid - Manchester City maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor... Real Madrid Santiago Bernabeu'da İngiliz devi Manchester City ile karşı karşıya geliyor.

Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma TSİ saat 23.00'te başladı. Dev karşılaşmayı hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Isco, Casemiro, Modric, Vinicius Jr, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus





MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

* Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

* Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

* Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

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