26 Şubat 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid - Manchester City | CANLI

Real Madrid - Manchester City | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

son 16 turu heyecanı devam ediyor... İspanyol devi evinde, İngiliz devi ile karşılaşıyor. , temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda 2. olarak son 16'ya yükselmiş ve C Grubu lideri ile eşleşmişti. Real Madrid - Manchester City maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

son 16 turu heyecanı devam ediyor... 'da İngiliz devi ile karşı karşıya geliyor.

'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma TSİ saat 23.00'te başladı. Dev karşılaşmayı hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Isco, Casemiro, Modric, Vinicius Jr, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus


MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* , Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

* Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

* Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

* Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

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