Olimpik Lyon - Juventus | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geliyor. G Grubu'nda yer alan Olimpik Lyon, grup aşamasında 2. olmuş ve D Grubu lideri Juventus ile eşleşmişti. Olimpik Lyon - Juventus maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmalarında heyecan devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geliyor.

Parc Olympique Lyonnais'te oynanan karşılaşma TSİ saat 23.00'te başladı. Mücadeleyi Gil Manzano yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapıyor. VAR'da ise Juan Munuera ve Ricardo De Burgos görev alıyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Ronaldo

EKSİKLER

Ev sahibi ekipte; Rafael, Kone, Depay ve Reine-Adelaide forma giyemiyor.

Konuk ekipte ise Douglas Costa ve Khedira kadroda yer almıyor.

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