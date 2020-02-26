Olimpik Lyon - Juventus | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geliyor. G Grubu'nda yer alan Olimpik Lyon, grup aşamasında 2. olmuş ve D Grubu lideri Juventus ile eşleşmişti. Olimpik Lyon - Juventus maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmalarında heyecan devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geliyor.
Parc Olympique Lyonnais'te oynanan karşılaşma TSİ saat 23.00'te başladı. Mücadeleyi Gil Manzano yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapıyor. VAR'da ise Juan Munuera ve Ricardo De Burgos görev alıyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Ronaldo
EKSİKLER
Ev sahibi ekipte; Rafael, Kone, Depay ve Reine-Adelaide forma giyemiyor.
Konuk ekipte ise Douglas Costa ve Khedira kadroda yer almıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...