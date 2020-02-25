Napoli - Barcelona | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalyan temsilcisi Napoli, son 16 turu ilk maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. Napoli - Barcelona maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Napoli ile F Grubu'nu lider tamamlayan Barcelona, son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması saat 23.00'da San Paolo Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann

NAPOLI - BARCELONA (OPTA İSTATİSTİKLERİ)

- Napoli ve Barcelona, kulüp tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

- Napoli, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla eşleştiği iki eleme turunda da turnuvaya veda etti. İtalyan ekibinin iki eşleşmede de rakibi Real Madrid'di (1987/88 & 2016/17).

- Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan takımlarına karşı aldığı son deplasman galibiyeti, Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso'nun formasını giydiği Milan'ı Nisan 2006'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada geldi. İspanyol ekibi, o tarihten bu yana beş İtalya ziyaretinden galip ayrılamadı ve son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (1B 4M).

- Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı altı sezonun üçünde eleme turlarına kalan Napoli, bugüne kadar çeyrek finale yükselemedi.

- Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 sezonun tamamında son 16 turunu geçmeyi başaran Barcelona, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanyol ekibini son 16'da elemeyi başaran son takım Liverpool'du (2006/07).

- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 20 iç saha maçının sadece birinde gol sevinci yaşayamayan Napoli (0-0 vs Dinamo Kiev), son yedi karşılaşmada mağlubiyet almadı (5G 2B).

- Napoli'nin bu sezon çıktığı Şampiyonlar Ligi maçları, Atalanta ile birlikte en fazla penaltıya sahne olan karşılaşmalar konumunda (beşer).

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son sekiz deplasmanda bir kez kazanan Barcelona (2B 5M), tek galibiyetini Nisan 2019'da Manchester United karşısında aldı (1-0). İspanyol ekibi bu karşılaşmalarda iki gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

- Napoli'nin 2016/17 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin yarısında Dries Mertens'in doğrudan katkısı var (21/42; 15 gol & 6 asist). Bu sezon beş kez gol sevinci yaşayan Belçikalı oyuncu, kariyerinin en iyi derecesini yakalamak için sahaya çıkıyor (2016/17'de beş gol).

- Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Napoli karşısında çıkacak. İlk maçına eleme turlarında çıkan diğer 14 çalıştırıcının altısı galibiyet alırken, bunu başaran son isim Mart 2017'de Leicester'ı çalıştıran Craig Shakespeare (2-0 vs Sevilla).

- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı beş maçta iki gol atan Barcelona forveti Lionel Messi, son 10 yılda fileleri en az havalandırdığı sezonu yaşıyor (2009/10'da 2 gol). Arjantinli oyuncunun İtalya'da attğı tek Şampiyonlar Ligi eleme turu golü, Barcelona'nın Manchester United'ı Roma'da 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde geldi. Messi, daha sonraki beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

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