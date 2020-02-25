Chelsea - Bayern Münih | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İngiliz devi Chelsea, sahasında Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih'i konuk ediyor. Daha önce Avrupa'da 5 kez karşılaşan iki takım, çeyrek finale yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor. Chelsea - Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Ev sahibi ekipte Van Ginkel, Kante, Pulusic ve Hudson-Odoi sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamadı. Alman temsilcisinde ise Süle, Perisic ve Javi Martinez takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea, Bayern Münih'i konuk ediyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşma, beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kovačić, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski





PREMIER LİG

Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi Gabriel Jesus'un golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımda Arjantinli Sergio Agüero, penaltı atışından yararlanamadı.

Londra derbisinde Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, rakibini Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 yendi. Kuzey Londra temsilcisinin tek golünü Antonio Rüdiger kendi kalesine attı.

BUNDESLIGA

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.

Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Leipzig, Schalke 04'ü 5-0, Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, 48 puanlı Leipzig, 45 puanlı Borussia Dortmund, 43'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.

MAÇ ÖNÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Ev sahibi ekipte Kante, Pulisic ve Van Ginkel; konuk ekipte ise Perisic ve Sule karşılaşmada forma giyemiyor.

Kötü başladığı ligde, liderlik koltuğuna oturmayı bilen Alman ekip, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor.

Chelsea ise son dönemlerde büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. İngiliz ekip son 5 lig maçında sadece 1 kere galip gelebildi.

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