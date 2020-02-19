CANLI | Tottenham - RB Leipzig

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Son 16 Turu ilk karşılaşmasında İngiltere ekibi Tottenham sahasında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Tottenham, taraftarının önünde avantajlı bir skor almak istiyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Premier Lig ekibi Tottenham, Bundesliga temsilcisi RB Leipzig ile karşılaşıyor. Çeyrek final biletini almak adına oldukça önemli olan müsabakadan her iki takım da ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

GRUP AŞAMALARI

B Grubu'nda yer alan Tottenham; Bayern Münih, Olympiakos ve Kızılyıldız ile karşılaştı. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İngiliz ekibi 10 puanla gruptan çıktı.

G Grubu'nda yer alan RB Leipzig; Lyon, Benfica ve Zenit ile eşleşti. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya temsilcisi grubu lider olarak bitirdi.

MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşma saat 23.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Dev mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

TOTTENHAM-RB LEIPZIG 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele, Bergwijn, Lucas

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Tottenham ve Leipzig, kulüp tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor. Bu eşleşme, Leipzig şehrinde yer alan bir takımın bir İngiliz ekibiyle oynayacağı ilk resmi maça sahne olacak. Geçen sezon son 16 turunda Borussia Dortmund'u eleyen Tottenham ise üst üste ikinci kez bu aşamada bir Alman takımıyla eşleşti.

Tottenham'ın yeni stadyumunda bir Alman rakibini ağırladığı ilk maç, grup aşamasında Bayern Münih'in 7-2 kazandığı karşılaşmaydı. İngiliz ekibinin Bayern ile oynadığı iki karşılaşmada toplam 13 gol atıldı.

Bu sezon arka arkaya üçüncü kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak olan son finalist Tottenham, daha önce grup aşamasını sadece bir kez geçmişti (2010/11).

Leipzig, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek. Borussia Dortmund ve Bayern Münih dışında son 16 turunu geçen son Alman takımı Wolfsburg'du (2015/16).

Şampiyonlar Ligi gruplarında kalesinde gördüğü 14 golle bu alanda son 16 takımları arasında en kötü dereceye sahip olan Tottenham, bu gollerin yarısını Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmada yedi (2-7).

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 21 iç saha maçının sadece biri berabere bitti (Mart 2011'de 0-0 vs Milan).

Tottenham'ın iç saha maçları, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole sahne olan karşılaşmalar konumunda (toplam 20 gol; 11-9)

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki deplasmanda mağlup olan Leipzig, daha sonraki dört karşılaşmada yenilmedi ve toplam 10 kez gol sevinci yaşadı (3G 1B).

Tottenham Menajeri Jose Mourino, Chelsea ile yarı final oynadığı 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunu geçmek için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı son 10 maçta 9 kez gol sevinci yaşayan Tottenham forveti Heung-Min Son, eleme turlarındaki yedi karşılaşmada fileleri beş kez havalandırdı.

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı gollerin yarısından fazlası Timo Werner (6) ve Emil Forsberg'den (5) geldi (%55; 11/20).