CANLI | Atalanta - Valencia

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Son 16 Turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Atalanta sahasında İspanya temsilcisi Valencia'yı konuk ediyor. İlk kez Şampiyonlar Ligi arenasına katılan ve gruplardan çıkmayı başaran Atalanta, taraftarının önünde avantajlı bir skor almak istiyor. Atalanta - Valencia mücadelesini aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Atalanta evinde Valencia'yı konuk ediyor. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta, grupta oynadığı son karşılaşmayı kazanarak gruptan çıkmayı başarmıştı.

GRUP AŞAMALARI

C Grubu'nda yer alan Atalanta; Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Zagreb ile karşılaştı. 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İtalyan ekibi 7 puanla gruptan çıktı.

H Grubu'nda yer alan Valencia; Chelsea, Lille ve Ajax ile eşleşti. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İspanyol temsilcisi grubu lider olarak bitirdi.

San Siro'da (Giuseppe Meazza) oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapıyor. VAR'da ise Chris Kavanagh ve Craig Pawson görev alıyor. Dev mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

ATALANTA - VALENCIA İLK 11'LER

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Ilicic, Papu Gomez

Valencia: Domenech, Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya, Torres, Kondogbia, Parejo, Soler, Guedes, Gome

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Atalanta ve Valencia, kulüp tarihlerinde ilk defa karşılaşıyor. Bu eşleşme, aynı zamanda bir Bergamo takımının bir İspanyol ekibiyle oynayacağı ilk resmi maça sahne olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına konuk olduğu sekiz maçın sadece birini kazanan (2B 5M) ve bu karşılaşmaların altısında gol atamayan Valencia, tek galibiyetini 2002/03 sezonu ikinci grup turunda Roma'ya karşı aldı (1-0).

Atalanta, Leicester City'den (2016/17) bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.

2003/04 sezonunda güncel formatına geçen Şampiyonlar Ligi'nde o tarihten bu yana ilk üç grup maçını kaybettikten sonra son 16 turuna kalmayı başaran ilk takım Atalanta.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan iki ekipten biri Atalanta (2; Lyon ile birlikte).

2012/13 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalan Valencia, en son 2006/07'de son 16 turunu geçmeyi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı dokuz deplasmanda galibiyet alamayan Valencia (4B 5M), sadece 2000/01 sezonunda Leeds United'a konuk olduğu Şampiyonlar Ligi yarı final maçında gol yemedi (0-0).

Şampiyonlar Ligi'nin 2019/20 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar baz alındığında grup aşamasında yakaladığı gol beklentisi (12.9) ile attığı gol (8) arasında en büyük fark olan ekip Atalanta (4.9).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında attığı gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların son yarım saatinde bulan ekip Valencia (%78; 7/9).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında üçüncü bölgede en fazla faul yapılan isim Atalanta oyuncusu Josip Ilicic (8). Bu fauller sonucunda takımına iki penaltı kazandıran Boşnak golcüden daha fazla penaltı yapılan bir oyuncu bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giydiği beş maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Valencia forveti Rodrigo (2 gol & 2 asist), daha önceki 24 karşılaşmada üç gole katkı yapabilmişti (2 gol & 1 asist).