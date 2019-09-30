Tuchel'den flaş açıklama! Babel ve Falcao...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Cavani'nin herhangi bir ağrısı yok ama hazır değil. Topa vuruşunda, hareketlerinde rahat değil. Onun için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Mauro Icardi için bugünkü antrenmana göre hareket edeceğiz. Ne kadar hazır olduğuna bakacağız ve karar vereceğiz''

"Aramızda konuştuk Mbappe'yle, bir yol haritası çizdik. Önümüzde daha yol var, son vuruşlarda daha rahat olması gerekiyor. Her maçın taktiksel anlayışı farklı. Güvenini geri kazanması gerekli, bunun için de gol atmaya ihtiyacı var."

9 numarada kimin oynayacağı belli değil. Bordeaux maçında Neymar oynadı. Ama bizimle değil. 9 numara arayışındayız. Bugünkü idmanda ve yarın buna karar vereceğiz."

"'Herkes bana Galatasaray'ın stat atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Bizim amacımız böyle bir atmosferde kalitemizi kanıtlamak''

''Galatasaray'da sadece Falcao değil, Babel gibi birçok kaliteli, tecrübeli futbolcu var. Falcao'ya karşı dikkatli olacağız ama özel bir önlem almayacağız. Zaten oyuncularımız Falcao'yu yakından tanıyor.''