Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Liverpool'u konuk edecek. Golsüz biten ilk maçın ardından Bayern Münih, ev sahipliği avantajını skora da yansıtarak adını çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz ekibi Liverpool da zorlu Almanya deplasmanında elde edilecek galibiyetle taraftarını sevindirmek istiyor. Maç öncesi 11'ler de açıklandı. Tüm dünyada sporseverlerin merakla beklediği Bayern Münih Liverpool karşılaşmasına dair önemli ayrıntılar ve müsabakanın yayın bilgileri ASPOR.COM.TR'de...

Kupanın favorileri arasında yer alan iki takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte dmaça dair yayın bilgileri ve dev maç öncesi iki takımdaki son durum...

Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

13 Mart Çarşamba TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.

İLK 11'LER:

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski

Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak.