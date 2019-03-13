Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha bugün belli oluyor. İlk maçı Fransız ekibi Lyon'un sahasında 0-0 tamamlayan Barcelona, ikinci maçı kendi evinde oynama şansını da kullanarak maçtan zaferle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırma peşinde... İki takımın ilk 11'leri de resmen açıklandı. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Karşılaşma özelinde yayın bilgileri ve iki takıma dair önemli detaylar ASPOR.COM.TR'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında çeyrek finale yükselecek bir takım daha bugün belli olacak. İlk maçı deplasmanda golsüz beraberlikle tamamlayan Valverde'nin öğrencileri, bu kez kendi evinde çeyrek final adına gol ya da goller için sahaya çıkacak. Lyon'a karşı daha önce 7 maça çıkan ve hiç kaybetmeyen Barcelona, serinin devamı için sahaya çıkıyor. Peki Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşma hakkında önemli bilgiler...

Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Olympic Lyon'u konuk edecek. 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Suarez

Lyon: opes, Marçal, Denayer, Marcelo, Dubois, Ndombele, Tousart, Mendy, Fekir, Depay, Dembele

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakat olan Rafinha forma giyemeyecek. Ousmane Dembele ve Vermaelen'in durumu ise şüpheli.Konuk ekipte ise Rafael ve Marcelo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Cezası sona eren Nabil Fekir kadroda yer alacak.