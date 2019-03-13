13 Mart 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu

Barcelona - Lyon l 11'ler belli oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

 Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha bugün belli oluyor. İlk maçı Fransız ekibi 'un sahasında 0-0 tamamlayan , ikinci maçı kendi evinde oynama şansını da kullanarak maçtan zaferle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırma peşinde... İki takımın ilk 11'leri de resmen açıklandı. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Karşılaşma özelinde yayın bilgileri ve iki takıma dair önemli detaylar ASPOR.COM.TR'de...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında çeyrek finale yükselecek bir takım daha bugün belli olacak. İlk maçı deplasmanda golsüz beraberlikle tamamlayan Valverde'nin öğrencileri, bu kez kendi evinde adına gol ya da goller için sahaya çıkacak. 'a karşı daha önce 7 maça çıkan ve hiç kaybetmeyen , serinin devamı için sahaya çıkıyor. Peki Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşma hakkında önemli bilgiler...

Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Olympic Lyon'u konuk edecek. 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Suarez

Lyon: opes, Marçal, Denayer, Marcelo, Dubois, Ndombele, Tousart, Mendy, Fekir, Depay, Dembele

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakat olan Rafinha forma giyemeyecek. Ousmane Dembele ve Vermaelen'in durumu ise şüpheli.Konuk ekipte ise Rafael ve Marcelo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Cezası sona eren Nabil Fekir kadroda yer alacak.

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