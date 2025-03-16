Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025- 13:35