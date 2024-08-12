Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Bu mcüadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Ç. RİZESPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Alikulav, Casper, Papanikolaou, Olawoyin, Verasanovic, Akintola, Zeqiri, Sowe
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Berkay, Kemen, Keny, Serdar, Figueiredo
ÇAYKUR RİZESPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.