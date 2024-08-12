Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir | CANLI (Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu mcüadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2024- 20:52