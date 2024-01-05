Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Hatayspor maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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