"YA TARAFTARLIĞI ÖĞRENECEKLER YA DA..."

Sözlerine devam eden Tahir Kıran, "Ya taraftarlığı öğrenecekler ya da gerekirse maçları Rize'de oynamayacağım. Beni başka yollara sevk etmesinler. Herkes şapkasını önüne koysun düşünsün, hesap yapsın. Uyku uyumuyorum ben. Olduğumuz durumdan ben memnun muyum? Yaşadıklarımızı görmüyor musunuz? Ciddi anlamda bize bir mobing uyguluyorlar. Ondan sonra ben bağırınca 25 bin lira ceza. 25 bin lira çok önemli değil ama bizim canımız yanıyor. Bir hakemin düdüğü ile benimle beraber o şehirde yaşayan insanların canı yanıyor." dedi.