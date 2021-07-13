Fenerbahçe, deneyimli oyuncu Gökhan Gönül'le yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ederiz" denildi. Gökhan Gönül ise sarı lacivertli kulübe veda mesajında, "Geçtiğimiz sezonu Çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan Başkanım Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen ve görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma , Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)