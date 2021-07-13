13 Temmuz 2021, Salı

RİZESPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıklayan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu. Deneyimli sağ bekin, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştığı iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül'ün opsiyonu kullanılmadı ve deneyimli oyuncu F.Bahçe'den ayrıldığını açıkladı.

TRT Spor'un haberine göre; 36 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor oldu. İmzaların ise bu hafta içinde atılması bekleniyor.

Deneyimli sağ bek geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 22 maça çıkarken 2 gol 2 asist yaptı.

F.Bahçe'de bir dönem kapandı! Gökhan Gönül'le yollar ayrıldı haberin devamı

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