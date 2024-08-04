Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Türkiye-İtalya maçı CANLI İZLE | 2024 Paris Olimpiyatları

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Türkiye-İtalya maçı CANLI İZLE | 2024 Paris Olimpiyatları

2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. ve son maçında grup lideri İtalya ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2024- 08:14