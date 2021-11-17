17 Kasım 2021, Çarşamba

OTOMOBİL

Mercedes'ten flaş inceleme talebi! Lewis Hamilton ve Max Verstappen...

Mercedes’ten flaş inceleme talebi!
OTOMOBİL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

Brezilya Grand Prix'sinin 4. turunda Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen arasında çekişme zirveye tırmanmış ve Verstappen, Hamilton'ın arka kanadına dokunmuştu. Mercedes, konuyla ilgili ilgili inceleme talep ettiğini açıkladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci pit stoptan sonra Max Verstappen'le arayı kapatmış ve Hollandalı pilota atak yapacak mesafeye gelmişti.

Yarışın 48. turuna gelindiğinde Hamilton, dördüncü virajda Verstappen'in dış tarafından atak denemesi yaptı ancak Verstappen sağ tarafa doğru yöneldi ve her iki pilot da pist dışına çıktı.

Hakemler yarış esnasında bu olayı incelememe kararı aldılar. Fakat F1 yarış direktörü Masi ve yarış kontrolün bu kararı, Verstappen'in araç üstü görüntülerine bakmadan aldıkları ortaya çıktı.

MERCEDES'TEN İNCELEME TALEBİ

Formula 1 bugün, sosyal medya hesapları üzerinden Verstappen'in araç üstü görüntülerini yayınladı ve bu yayından kısa bir süre sonra Mercedes, olayın tekrar incelenmesini talep etti.

Mercedes, sosyal medyada yayınlanan kısa bir açıklamada şunları söyledi: "Mercedes-AMG Petronas takımı bugün, karar anında hakemler için mevcut olmayan yeni kanıtlara dayanarak, 2021 Brezilya Grand Prix'sinin 48. turunda 44 numaralı araç ile 33 numaralı araç arasında, 4. virajda yaşanan olayla ilgili olarak, Uluslararası Spor Yönetmelikleri'nin 14.1.1 Maddesi kapsamında inceleme talep ettiğini doğruluyor."

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