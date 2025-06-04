A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçına Çin'in başkenti Pekin'de çıkıyor.
Filenin Sultanları dev organizasyonda ilk sınavını Fransa karşısında veriyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:
1. Set sonucu: Fransa 17-25 Türkiye
2. Set sonucu Fransa 25-23 Türkiye
3. Set sonucu: Fransa 13-25 Türkiye
4. Set oynanıyor: Fransa 0-2 Türkiye
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye maçı TSİ 06.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak veriliyor.