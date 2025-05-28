A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika maçları öncesi açıklamalarda bulunuyor. Canlı izlemek için tıklayın...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika maçları öncesi açıklamalarda bulunuyor.

"TAKIMIMIZIN ÇEKİCİLİĞİ YÜKSELDİĞİ İÇİN..."

"Sezon sonunda gelen 2 hazırlık maçı var. Kadroda seçtiğim kriterleri de açıklayacağım. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler."

"EN ÖNEMLİ PERİYOT EYLÜL AYI"

"Bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak."

"ONLARI KORUMAK İSTEDİM"

"Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istmedim."

ARAL ŞİMŞİR AÇIKLAMASI

"Aral Şimşir için de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık."