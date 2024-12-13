A Milli Futbol Takımı'mızın çekilecek kura ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. | Son dakika spor haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başladı. 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde takımlar, dünya sıralamasındaki pozisyonlarına bağlı olarak toplam 5 torbaya dağıtıldı. Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

FIFA tarafından açıklanan kura çekimine göre, Dünya Kupası Elemeleri kura çekiminde 54 takım yer alacak. 12 eleme grubuna yerleştirilecek bu takımlardan 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı gruplarda mücadele edecek.

1. torbadan başlanılacak kura çekimi, 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilerek devam edilecek. Takımlar, alfabetik olarak gruplara yerleştirilecek

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TORBALAR ŞU ŞEKİLDE:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, TÜRKİYE, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.