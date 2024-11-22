A Milli Basketbol Takım'ımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. hafta maçında Basketol Gelişim Merkezi'nde Macaristan'ı konuk ediyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Basketbol Takım'ımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım Cuma saat 20.30'da Macaristan ile karşılaşıyor.
Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.
👉TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈