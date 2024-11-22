Türkiye - Macaristan CANLI İZLE | FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

Eurobasket Elemeleri 3. hafta maçında A Milli Basketbol Takım'ımız, sahasında Macaristan'ı konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2024- 20:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024- 20:28