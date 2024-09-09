Türkiye - İzlanda maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Türkiye - İzlanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2024- 21:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024- 23:06