A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İzlanda ile kozlarını paylaşıyor.
İzmir'de oynanan bu karşılaşmadan Vincenzo Montella'nın öğrencileri mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Türkiye - İzlanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI İLK 11'LERİ:
Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - İzlanda maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele TV8'de canlı yayınlanıyor.
İşte maçın golleri
Harika başladık harika! Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öndeyiz 🇹🇷 pic.twitter.com/TX2DTeMoab
— EXXENSPOR (@exxensport) September 9, 2024
Goooooooooool! Yeniden Öndeyiz Kerem Aktürkoğlu 🇹🇷🪄 pic.twitter.com/I3DHjpv8Sj— EXXENSPOR (@exxensport) September 9, 2024