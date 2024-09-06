Türkiye U21 - İrlanda U21 | CANLI İZLE

U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21 Takımı'mız, İrlanda U21 Takımı'nı konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2024- 19:43 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024- 19:46