U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21 Takımı'mız, İrlanda U21 Takımı'nı konuk ediyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İŞTE ÜMİT MİLLİ TAKIMI'MIZIN İLK 11'İ:
Türkiye U21: Emre Bilgin, Yasin Özcan, Metehan Baltacı, Yunus Emre Konak, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu, Bartuğ Elmaz, Livan Burcu, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçi
TÜRKİYE U21 - İRLANDA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - İrlanda U21 maçı 6 Eylül Cuma günü saat 19:45'de başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.