Kaan Aynan: Olumlu şeylerle başlayalım

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrası Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI:

"OLUMLU ŞEYLERLE BAŞLAYALIM"

"İlk önce olumlu şeylerle başlayalım, bence kırmızı karttan sonra takım ilk yarıdaki oyuna biraz reaksiyon gösterdi. Daha büyük hedeflerimiz vardı ama maçın gidişatına göre iyi kurtardık. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda zorlandık ama sonunda iyi bir sonuç aldık baktığınızda."